شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مدينة قويسنا يتابع تبطين ترعة شمنديل لتقليل إهدار المياه والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال خالد النمر، رئيس مركز ومدينة قويسنا بمحافظة المنوفية، إنه جار تنفيذ أعمال المرحلة الثانية من مشروع تبطين مجرى ترعة مصرف شمنديل بمدينة قويسنا، ضمن المشروع القومي لتبطين الترع والمجاري المائية.
وأضاف النمر أن مشروع تبطين الترع يهدف لتوفير المياه والتقليل من إهدارها، في إطار خطة الدولة لترشيد استهلاك المياه.
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