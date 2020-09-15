شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيق المرحلة الثالثة 2020.. تعرَّف على عدد الأماكن الخالية لطلاب الشعبة الأدبية (الرابط) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت مصادر بوزارة التعليم العالى بوجود نحو 60 ألفًا من الأماكن الخالية في الكليات بالجامعات المصرية لطلاب المرحلة الثالثة من الثانوية العامة، مشيرة إلى وجود نحو 20 ألف مكان شاغر لطلاب الشعبة الأدبية متاحين لطلاب المرحلة الثالثة التقديم لهم من خلال موقع التنسيق الالكترونى 2020 على بوابة الحكومة المصرية.

يصل عدد طلاب المرحلة الثالثة إلى 189 ألفًا و865 من طلاب الثانوية العامة الناجحين في امتحانات الدورين الأول والثانى، ويمكن لطلاب المرحلة الثالثة من الثانوية العامة تسجيل رغباتهم عبر موقع التنسيق الالكترونى2020 فور بدء تسجيل الرغبات من خلال الضغط على هذا الرابط.

وينتهى موقع التنسيق الالكترونى 2020 عبر بوابة الحكومة المصرية، غدًا الأربعاء، من غلق باب تقليل الرغبات على أن تُعلن النتيجة خلال 72 ساعة من انتهاء تسجيل الرغبات، ويتم فتح باب تسجيل رغبات طلاب المرحلة الثالثة من الثانوية العامة 2020 خلال 72 ساعة من إعلان نتيجة تنسيق تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الأولى والثانية.