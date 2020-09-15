شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيق 2020.. تعرَّف على عدد الأماكن الشاغرة لطلاب الشعبة العلمية (الرابط) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت مصادر بوزارة التعليم العالى وجود نحو 60 ألف مكان شاغر لطلاب المرحلة الثالثة من الثانوية العامة في الكليات بالجامعات المصرية، مضيفة أنه يوجد نحو 40 ألفًا منهم مخصصين لطلاب الشعبة العلمية ومتاحين للتقديم من خلال موقع التنسيق الالكترونى على بوابة الحكومة المصرية.

ويبلغ عدد طلاب المرحلة الثالثة 189 ألفًا و865 من طلاب الثانوية العامة 2020 الناجحين في الدور الأول والدور الثانى، ويستطيع طلاب المرحلة الثالثة من الثانوية العامة تسجيل رغباتهم عبر موقع التنسيق الالكترونى فور بدء تسجيل الرغبات من خلال الضغط على هذا الرابط.

ويُغلق موقع التنسيق الالكترونى عبر بوابة الحكومة المصرية غدًا الأربعاء باب تقليل الرغبات على أن تُعلن نتيجة تقليل الاغتراب خلال 72 ساعة من اغلاق باب تسجيل الرغبات، ويتم فتح باب تلقى رغبات طلاب الثانوية العامة 2020 من طلاب المرحلة الثالثة خلال 72 ساعة من إعلان نتيجة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الأولى والثانية.