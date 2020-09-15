شكرا لقرائتكم خبر عن إصلاح انفجار خط مياه شرب 22 بوصة في قرية شابة بدسوق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أمر اللواء حسين لبيب حسين عطية، رئيس مركز ومدينة دسوق، بسرعة إصلاح انفجار خط مياه شرب 22 بوصة بعزبة بشابة بالتنسيق مع محطة مياه محلة أبوعلي، تنفيذاً لتكليفات اللواء جمال جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بتكثيف الحملات على المرافق وتحسين الخدمات للمواطنين والتواصل معهم ميدانيا.

ووجه رئيس مركز ومدينة دسوق محمد جميل، نائب رئيس المدينة لشؤون القرى ورئيس قرية شابة، بسرعة التنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى لإرسال فريق عمل من الشركة لمعالجة واصلاح الانفجار المفاجئ خط مياه الشرب قطر ٢٢ بوصة بقرية شابة بجوار طريق كفر الشيخ دسوق، وجاري المتابعة لحين الانتهاء من الإصلاح.