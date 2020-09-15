شكرا لقرائتكم خبر عن قطع المياه عن فيصل والهرم و6 مناطق أخرى 8 ساعات مساء اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت محافظة الجيزة أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، سوف تقوم بقطع المياه عن مناطق (كفر غطاطي – كوم بكار – كفرة نصار – عزبة جبريل – الكوم الأخضر – فيصل والهرم ومتفرعاتهم من الطالبية حتي المنصورية )، وذلك اعتباراً من الساعة العاشرة مساء اليوم الثلاثاء، حتي الساعة السادسة من صباح غدا الأربعاء. وأكدت المحافظة أن سبب الانقطاع تتحويل خط مياه قطر 800 مم بمحور المنصورية ضمن المشروعات القومية الجاري تنفيذها، مما يتسبب فى قطع المياه 8 ساعات. Advertisements ومن جانبه وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالالتزام بالمواعيد المحددة للانتهاء من الأعمال، كما وجه المحافظ رئيس حى الهرم بالمتابعة للاعمال وإزالة آى معوقات . وأهابت محافظة الجيزة بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، كما قامت الشركة بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.

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