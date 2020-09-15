شكرا لقرائتكم خبر عن بدء العام الدراسى 2021 بالمدارس الدولية مع تطبيق إجراءات كورونا الاحترازية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الدراسة في المدارس الدولية تبدأ اليوم الثلاثاء 15 سبتمبر الجارى، على أن تبدأ في المدارس الحكومية 17 كتوبر المقبل.

وأكدت مصادر مسئولة، إنه تم التنبيه على المدارس بضرورة تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للحماية من فيروس كورونا، مع الالتزام بالتعقيم وارتداء الكمامات وإعادة توزيع الطلاب بشكل يحقق التباعد بين الطلاب داخل الفصول مع قياس درجة حرارة الطلاب، إضافة إلى إجراء مسحة للمعلمين القادمين من الخارج ويعملون بالمدارس الدولية مع تطبيق التعلم عن بعد.

وأوضحت المصادر أن بعض المدارس الدولية قررت تأجيل الدراسة بها لتبدأ 21 سبتمبر الجارى، موضحة أن هناك استعداد لعقد امتحان ACT المقرر له 18 و19 سبتمبر الجارى.

Advertisements

وكان الدكتور طارق شوقى أعلن مواعيد اختبارات ACT خلال الفترة القادمة لطلاب الدبلومة الأمريكية، مشيرًا إلى أن التسجيل للامتحان القادم "ACT Test" بتاريخ 11 و12 سبتمبر، من خلال هذا الرابط: https://my.act.org

وأكد شوقى أن اختبارات ACT هى اختبارات إلكترونية معتمدة داخل مصر لطلاب الدبلومة الأمريكية، من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى كتقييم مؤدى إلى تنسيق الجامعات ويتيح للطالب سبع محاولات سنويًا، كما يتيح اختبار Subject Test، وتجرى الاختبارات فى شهور (سبتمبر – أكتوبر – ديسمبر- فبراير- أبريل – يونيو- يوليو).

وبالنسبة للضوابط المتعلقة بالتنسيق للجامعات، قال الوزير إن اختبار ACT يمكن الطلاب من دخول الكليات الأدبية حال اجتيازهم اختبارات اللغة الإنجليزية وعددهم (2) + اختبار Math الرياضيات فقط، وعند رغبة الطالب دخول الكليات العملية فيما عدا القطاع الطبى وقطاع الهندسة فعليه إضافة اختبار Science الخاص باختبارات ACT إلى ما سبق.