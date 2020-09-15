شكرا لقرائتكم خبر عن مصروفات برامج الساعات المعتمدة وشروط القبول بتجارة "عين شمس" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ما يقرب من 36 برنامجا بنظام الساعات المعتمدة وأخرى بالشراكة مع جامعات أجنبية، تستعد من خلالهم جامعة عين شمس للعام الدراسى الجديد، لطلاب الثانوية العامة والشهادات المعادلة، حيث تستعد الجامعة بحزمة من البرامج الجديدة والمميزة التى تقدمها الجامعة لطلاب شعبتى علمى رياضة وعلمى علوم والشعبة الأدبية.

وتتضمن برامج الساعات المعتمدة التى تستعد بها جامعة عين شمس ما يقرب من 36 برنامجا بعضها لأول مرة تنفرد بها الجامعة، وتتمثل فى 11 برنامج فى كلية الهندسة والتى تحتل المرتبة الأولى بين الكليات فى عدد البرامج، وكلية الحاسبات والمعلومات 5 برامج، وكلية الألسن 4 برامج، وكلية العلوم 4 برامج، وكليات التجارة والبنات والزراعة 3 برامج لكلا منهما، وكلية طب الأسنان والطب والصيدلة برنامج لكلا منهما.

وينشر ”الخليج 365” مصروفات برامج كلية التجارة وشروط القبول بها، كما يلى :

حددت كلية التجارة مصروفات برامج (محاسبة وتمويل - تسويق - أسواق ومؤسسات مالية - اقتصاد - إحصاء وبحوث عمليات - محاسبة ومراجعة) باللغة الإنجليزية 888 جنيه / الساعة (بحد ادنى 12 ساعة و18 ساعة كحد اقصى فى الفصل الدراسى الواحد)، يضاف إليها مقابل الكتب الدراسية .

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ويشترط للقبول، بطاقة الترشح تفيد أن الطالب قد تم ترشيحه لكلية التجارة انتظام جامعة عين شمس (شعبة علمى وأدبى)، والحصول على 80% من درجة اللغة الإنجليزية أو تقدير (B) على الأقل فى حالة الشهادات المعادلة (IGCSE, American Diploma, IB …etc.) .

وبرامج (محاسبة وتمويل - تسويق - أسواق ومؤسسات مالية - اقتصاد - إحصاء وبحوث عمليات - محاسبة ومراجعة) باللغة العربية 254 جنيه / الساعة المعتمدة (بحد ادنى 12 ساعة و18 ساعة كحد اقصى فى الفصل الدراسى الواحد)، يضاف إليها مقابل الكتب الدراسية، ويشترط أن يكون الطالب مرشحاً لكلية التجارة جامعة عين شمس عن طريق مكتب التنسيق (انتظام/انتساب)، تقديم طلب داخلى للالتحاق ببرنامج الساعات المعتمدة باللغة العربية.

ويتم ترتيب الطلاب المتقدمين طبقاً للأعلى فى مجموع الثانوية العامة واختيار ألأعلى فى المجموع وفقا للطاقة الاستيعابية المطلوبة، ومع مراعاة الوزن النسبى لشعب الثانوية العامة المختلفة (الشعبة الأدبية أو العلمى علوم أو العلمى رياضة) من الطلاب المتقدمين. برنامج التعاون مع كلية أوشن وجامعة كيين الأمريكيتين (إدارة أعمال) 20000 جنيه + رسوم الجانب الأمريكي، ويشترط أن يكون الطالب مرشح بكلية التجارة جامعة عين شمس انتظام / انتساب عن طريق مكتب التنسيق أو إحدى كليات التجارة بقطاع الجامعات الحكومية (حاصلا على الحد الأدنى للقطاع التجاري).

يُقدم طلب للالتحاق بالبرنامج، ويشترط أن يكون الطالب حاصل على 70% على الأقل من درجة اللغة الإنجليزية أو ما يعادلها كلغة أجنبية أولى ويتم المفاضلة بين المتقدمين على أساس المجموع الاعتبارى (المجموع الكلى + درجة اللغة)، ويحصل خريج البرنامج على 3 شهادات معتمدة ( 2 شهادة دولية من كلية أوشن والأخرى من جامعة كين الأمريكيتين – والشهادة الثالثة من جامعة عين شمس"