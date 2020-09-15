شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة العدل تجرى تطوير شامل لجميع مرافق محكمة العباسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت محكمة العباسية، برئاسة المستشار أسامة علام، رئيس المحكمة، خلال الايام الماضية، إصلاحات شاملة من خلال تطوير جميع المرافق التي يستخدمها الجمهور، ويأتى ذلك في إطار خطة التطوير التي تتبناها وزارة العدل، لتيسير عملية التقاضى على المواطنين وسرعة الفصل والإنجاز فى القضايا بما يحقق مبدأ العدالة الناجزة.

وشهدت المحكمة في وقت سابق افتتاح أعمال التطوير وتشغيل نظام الميكنة بها، وذلك من خلال افتتاح مجموعة من المكاتب الأمامية لقيد الدعاوى واستصدار الشهادات والاستعلام عن الجلسات وغيرها من الخدمات المميكنة التي تقدم ضمن منظومة الجيل الثاني من المحاكم المميكنة، وتحديث وحدة تكنولوجيا المعلومات بالمحكمة وتزويدها بأحدث التقنيات والمعدات الحديثة وفق المعايير الدولية.

ويشمل مشروع ميكنة المحاكم من الجيل الثانى، ميكنة جميع إجراءات الدعوى، بداية من قيدها وتداولها حتى الحكم فيها ثم حفظها، وذلك من خلال مجموعة المكاتب الأمامية التى تقدم العديد من الخدمات المتنوعة للمواطنين، كقيد الدعوى واستصدار الشهادات والاستعلام وغيرها من الخدمات، والمكاتب الخلفية المتخصصة التى تسهم في جميع إجراءات الدعوى عبر مراحلها وصولا إلى الحفظ الإلكترونى.