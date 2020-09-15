شكرا لقرائتكم خبر عن استغاثة لسكان «حسني متولي»: الأشجار تهدد المارة والسيارات وتقتحم الشرفات (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

توجه عدد من سكان شارع حسنى متولى بحى الطالبية بأكثر من شكوى للحى، لتقليم الأشجار التي زحفت فروعها إلى داخل بلكونات الوحدات التي يقنطون فيها وتهدد المارة والسيارات.

وقالت سهير البدراوى، أحد السكان: «ناشدنا الحى أكثر من مرة بأن يقوم بتقليم الأشجار التي حولت الشارع إلى شكل أشبه بالغابات وحجبت الرؤية والإضاءة عن الماره في الشارع، والسيارات، فضلا عن التهديد الدائم بالسقوط في أي لحظة».

«أصبحنا نخشي السير أسفل منها»، بتلك الكلمات عبر ادوارد چورچ، أحد السكان عن مدى كثافة الأشجار التي حاصر السكان في الشرفات، ومنعت عنهم رؤية الشارع تماماً.

في حين أبدى إحسان حنفى، أحد السكان تخوفه من الفترة القادمة التي سوف تتواكب مع سقوط الأمطار، فالأشجار تحمل كم كبير من الأتربة وسقوط الأمطار عليها يهدد المارة والسيارات بالتعرض لنزول كتلات من الطين، خاصة بعد أن تدلت فروع الأشجار لدرجة تكاد تصل إلى الأرض، وبالتالى فهى عرضة لإصابة المارة خاصة مع هبوط أي موجة من الرياح أو العواصف.

استغاثة لسكان «حسني متولي»

استغاثة لسكان «حسني متولي»

استغاثة لسكان «حسني متولي»

استغاثة لسكان «حسني متولي»

استغاثة لسكان «حسني متولي»