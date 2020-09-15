شكرا لقرائتكم خبر عن نقل تلقي مخالفات حي الهرم إلى مدرسة الصفا.. وحي الدقى يوفر الكمامات للمتقدمين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت محافظة الجيزة أنه تم نقل تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء وسداد رسوم الجدية لمواطني حي الهرم إلى مدرسة الصفا والمروة الثانوية بمنطقه الطوابق بالهرم، حيث تم تجهيز المدرسة بالتندات والكراسي والمظلات والموظفين الاضافيين لاستيعاب الكثافة الكبيره لتوافد المواطنين.

وقابل اللواء أحمد عبدالفتاح، رئيس حي الدقي، المواطنين في المركز التكنولوجي المخصص لخدمة المواطنين مع التوعية باهمية التصالح وشرح اهم التيسيرات التي تقدم للمواطنين والمواعيد المقرره لذلك.

وتحرص اداره الحي على الالتزام الكامل بالتدابير الاحترازية الصحية بالتأكيد على المواطنين بارتداء الكمامات والمرور من بوابه التعقيم وتوفير مطهرات لليد بعد التعامل .

في سياق متصل، تابعت هند عبدالحليم، نائب المحافظ لشؤون تنمية المجتمع تقديم المواطنين لطلبات التصالح بأحياء العمرانية والطالبية، بولاق، الوراق، شمال، الدقي، العجوزة، جنوب، والهرم، وذلك بعد فتح مدارس ببعض الأحياء للتسهيل على المواطنين ولتقليل الكثافة بالمراكز التكنولوجية.

ووجهت النائبة بالاسراع في الاجراءات وتقديم التسهيلات اللازمة للمواطنين والرد على استفساراتهم، كما استمعت إلى بعض المشكلات التي واجهت المتقدمين في مختلف الاحياء لسرعة حلها.

في سياق آخر، تفقد إبراهيم الشهابيـ نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن ويرافقه رئيس مركز ومدينة أوسيم ورئيس مركز ومدينة أبوالنمرس مدرسة أوسيم الأعدادية بمدينة أوسيم ومدرسة أبوظبي الأعدادية المشتركة بمركز ومدينة أبوالنمرس لمتابعه أنتظام وسير العمل في أستقبال طلبات التصالح في مخالفات البناء وسداد رسوم جدية التصالح.

ووجه نائب المحافظ بالإسراع في معدلات الأنجاز مع العمل في تقديم كل سبل الدعم والتسهيلات اللازمة مع المواطنين الراغبين في التصالح.

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كما التقي نائب المحافظ بعدد كبير من المواطنين للتعرف على المعوقات أو المشكلات التي قد تواجهم في تقديم طلبات التصالح ووجه للمعنين بسرعه حل أي مشكلة وتقديم كافه التسهيلات للمواطنين