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معلومات لا تعرفها عن محور سمالوط الحر بالمنيا بتكلفة 1.8 مليار جنيه.. صور

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعد محور سمالوط الحر أحد المشروعات القومية العملاقة التى تبنى على أرض محافظة المنيا، وهو أحد المشروعات القومية الكبرى التى تبنتها الدولة خلال السنوات القليلة الماضية وكذلك يعد المحور الثالث بمحافظة المنيا بعد محور ملوى وبنى مزار، ومن أبرز المعلومات عن هذ المشروع العملاق:

- طوله 24 كم وعرضه 21 مترًا، بحارتين مروريتين بعرض 7.5 متر لكل اتجاه .

- يضم مشروع محور سمالوط 43 منشأ صناعيً، منها 30 كوبرى على النيل.

- كما يضم 17 نفقًا، لتفادى التقاطعات مع الطرق الفرعية والترع والمصارف.

- يساهم فى ربط الطريق الصحراوى الشرقى بطريق "القاهرة- أسيوط" الصحراوى الغربي.

وكان الفريق كامل الوزير، وزير النقل، تفقد برفقة اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، أعمال تنفيذ مشروع محور سمالوط الحر على النيل والذي قارب على الانتهاء، بتكلفة تزيد عن 1.8 مليار جنيه، وطـوله 24 كم وعرضه 21 مترًا، بعدد حارتين مروريتين بعرض 7.5 متر لكل اتجاه.

 

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