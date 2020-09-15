- 1/6
- 2/6
- 3/6
- 4/6
- 5/6
- 6/6
شكرا لقرائتكم خبر عن قناة السويس تحتفل بعيد المرشدين.. والفريق أسامة ربيع يوجه الشكر لهم والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
وجه الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، الشكر لجميع المرشدين فى هيئة قناة السويس والقدامى منهم والذين نجحوا فى العديد من التحديات بداية من مؤامرة انسحاب المرشدين الأجانب من القناة عقب قرار الرئيس الراحل جمال عبد الناصر فى 26 يوليو 1956 مرورا بالعديد من التحديات التاريخية ونهاية بتحدى كورونا، لافتا الى ان المرشدين المصريين كانوا ومازالو نموذج يحتذى فى الاداء والانضباط والوطنية وان هناك شهرة عالمية كبيرة وحالة من الابهار لهم فى اوساط التجارة البحرية العالمية.
واكد ربيع، خلال احتفالية كبيرة نظمتها هيئة قناة السويس على ضفاف قناة السويس الجديدة مساء الإثنين بحضور محافظى الاسماعيلية والسويس ورئيس جامعة قناة السويس وقيادات هيئة قناة السويس، أن المرشدين المصريين نجحوا فى ارشاد السفن فى قناتى السويس الحالية والجديدة خلال ازمة كورونا وحافظوا على معدلات الملاحة البحرية ومعدلات العبور بهما بما يحقق استقرار الايرادات وزيادة فى عدد السفن العابرة بما فى ذلك نجاحهم فى الارشاد عن بعد لأحدى السفن التى انت تقل عددا من المصابين بكورونا.
وشدد ربيع على ما وصفه قوة قناة السويس وقدرتها على مواجهة المنافسة العالمية والطرق البديلة مؤكدا انها خارج اى منافسة لتلك الطرق، مشددا على ان مسؤولى الهيئة يدرسون باستمرار اى طرق بديلة ومدى تاثيرها سواء فى المدى القصير او البعيد على القناة، وانه اطلع الرئيس السيسي على تفاصيل تلك الطرق وانها خارج المنافسة للقناة ولن تؤثر عليها.
واختتم الفريق كلمته فى الاحتفالية بتأكيد التحية للمرشدين وعرض مشهد لاحد المرشدين خلال قيادته السفينة فى ظروف جوية صعبة وسيطرته على السفينة فى دلالة على مهارة المرشدين فى الهيئة على مواجهة كافة الظروف الطارئة، ووجه تحية للمرشدين فى عيدهم وبرقية تهنئة للرئيس السيسي باسم العاملين فى الهيئة لما يبذلونه من جهود للتنمية الشاملة فى كل ربوع الوطن.
وفى ختام الحفل قام بتكريم عدد من قدامى المرشدين بالهيئة ومنحهم شهادات التقدير والميداليات التذكارية.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
101,009
-
تعافي
84,161
-
وفيات
5,648
كانت هذه تفاصيل خبر قناة السويس تحتفل بعيد المرشدين.. والفريق أسامة ربيع يوجه الشكر لهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.