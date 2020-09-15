شكرا لقرائتكم خبر عن «القاضي» يتابع حالة مصابي الطريق الحر بمستشفى جامعة بنها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تفقد الدكتور مصطفى القاضى عميد كلية طب بنها ورئيس مجلس إدارة المستشفيات قسم الاستقبال والطوارئ بالمستشفى الجامعى للاطمئنان على حسن سير العمل والاطمئنان على مصابى حادث الطريق الإقليمي ومدى تلقيهم الخدمة الطبية على أكمل وجه واستقبل «القاضى» نائب مدير أمن القليوبية اثناء حضوره للمستشفى لمتابعة حالة المصابين وطمأنه. واعطى القاضى توجيهات لفريق الجراحة والعمل في المستشفى بتوفير كل المستلزمات الطبيه والعلاجيه لكل المصابين حتى يتماثلوا للشفاء. رافق القاضى في جولته بالمستشفى الدكتور محمد شاكر نائب المدير التنفيذى للمستشفيات والدكتور أشرف النحاس مدير مبنى الجراحة والدكتور محمد أبوالنصر مدير الإستقبال والطوارئ ورئيس المعاونون الإداريون وأمن المستشفيات. كان الطريق الحر في نطاق مدينة قها شهد ظهر امس حادث انقلاب سيارة ميكروباص اسفر عن مصرع 3 اشخاص واصابة 11 اخرين. Advertisements " القاضى " يتابع حالة مصابى الطريق الحر " القاضى " يتابع حالة مصابى الطريق الحر الوضع في مصر

اصابات 101,009

تعافي 84,161

وفيات 5,648

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