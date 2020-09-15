شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بني سويف يطلب تقريرا مصورا عن إزالة المخالفات بقرية طنسا بني مالو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وافق الدكتور محمد غنيم، محافظ بنى سويف، على اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفات التي رصدتها لجنة المتابعة الميدانية، برئاسة محمد جبر، معاون المحافظ، خلال مرورها على مقر الوحدة الصحية بقرية طنسا بنى مالو التابعة لمركز ببا ومتابعة الحالة العامة للنظافة والشوارع بالقرية، حيال عدد من الملاحظات والسلبيات التي رصدتها اللجنة خلال متابعتها الميدانية، وتوجيه مسؤولي الوحدة بالتحقيق في ذلك والمرور اليومي على تلك المكاتب الخدمية التي تتعلق بمصالح واحتياجات المواطنين، مع إرسال تقرير مصور يوميا عن الموقف الخدمي بها.

وكانت لجنة المتابعة والتفتيش قامت بالمرور الميدانى لمتابعة سير العمل بمجلس قروي طنسا بني مالو التابع للوحدة المحلية لمركز ومدينة ببا، ورصدت عددا من المخالفات والسلبيات واتخاذ الإجراءات القانونية ومنها وجود «شيشه» في عدد من المقاهى ومخلفات بناء في الشوارع.

وكان المحافظ أمر بتشكيل لجنة لمتابعة مستوى الخدمات والمرافق بقرى محافظة بني سويف جهودها الميدانية،وتكثيف الجولات الميدانية والرقابية بالقرى من خلال اللجنة التي تم تشكيلها لهذا الغرض، للوقوف على مستوى الخدمات الحيوية،ومواجهة كافة صور التعديات على أراضي الدولة والزراعية، وكذا الإشغالات المخالفة، ومواجهة كافة صور الغش التجاري والتلاعب بالأسعار بأسواق القرى،وإجراءات مجابهة فيروس كورونا طبقا لخطة الدولة في هذا الشأن،والسماع لمشكلات المواطنين بالقطاعات الخدمية وإعداد تقرير بها للعمل على توفير الحلول والبدائل المناسبة حيالها