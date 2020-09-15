شكرا لقرائتكم خبر عن رصدها نائب المحافظ.. شوارع شبرا ليلا «ملاهى غير مرخصه» و«سرقة تيار كهربي» (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

فاجأ الدكتور سمير حماد، نائب محافظ القليوبية، شوارع حى غرب شبرا الخيمة في جولة «ليلية» استمرت 3 ساعات، وشملت المرور على شارع أحمد عرابي بدءا من شارع 15 مايو وحتى منطقة أم بيومي.

وتابع نائب المحافظ أعمال رفع التراكمات بالفترة المسائية، كما تابع رفع الإشغالات واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المخالفين، مشددا على ضرورة استمرار الجولات المفاجئة على مدار اليوم وعدم التهاون مع المخالفين.

وخلال الجولة ضبط «حماد» عددا من ملاهي الأطفال غير المرخصة، وتم تحرير محاضر غلق وسرقة تيار كهربائي ضد الحالات المخالفة، كما تم ضبط ومصادرة تروسيكل بدون لوحات معدنية أثناء إلقائه مخلفات بناء بالطريق.

واستمع نائب المحافظ خلال الجولة إلى شكاوى مجموعة من المواطنين، ووجه بسرعة العمل على حلها، مؤكدا أن الجولات المستمرة تهدف لرصد المشكلات والعمل على حلها بصورة فاعلة.

نائب محافظ القليوبية فى شوارع شبرا ليلا

نائب محافظ القليوبية فى شوارع شبرا ليلا

نائب محافظ القليوبية فى شوارع شبرا ليلا

نائب محافظ القليوبية فى شوارع شبرا ليلا

نائب محافظ القليوبية فى شوارع شبرا ليلا

نائب محافظ القليوبية فى شوارع شبرا ليلا