وكيل «صحة المنوفية» يتفقد وحدة مناظير الجهاز الهضمي بمستشفى حميات منوف

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قام دكتور فيصل جودة، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، في أولى زياراته الميدانية لمركز منوف، بالمرور على مستشفى حميات منوف.
وتفقد جودة وحدة الشهيد د.محمد حسب النبي، لمناظير الجهاز الهضمي، ووجه بضرورة التكاتف وبذل الجهد في خدمة المريض لإهداء العمل خالصا لوجه الله على روح شهداء الجيش الأبيض.
كما تفقد جودة وحدة العنايه المركزه بالمستشفي، واطمأن على توافر الأكسجين والمستلزمات.
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