شكرا لقرائتكم خبر عن الموقف النهائي غدا.. «عليا الوفد»: إصرار قيادات الحزب على الانسحاب من القائمة الوطنية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انتهى قبل قليل اجتماع الهيئة العليا لحزب الوفد، الذي ترأسه النائب فؤاد بدراوي، سكرتير عام الحزب، لاحتواء غضب قيادات الحزب المطالبة بالانسحاب من القائمة الوطنية لانتخابات مجلس النواب.

وكشفت مصادر من داخل الهيئة العليا للحزب لــ«المصري اليوم»، أن الاجتماع انتهى دون حل جذري للمشكلة الرئيسية المتمثلة في رفض أعضاء الهيئة العليا الحصول على 20 مقعدا فقط بالقائمة الموحدة «من أجل مصر»، على أن ينعقد مرة أخرى غدا الساعة الرابعة عصراً لاتخاذ موقف نهائي بشأن المشاركة في القائمة الوطنية من عدمه.

وشهد اجتماع الهيئة العليا للحزب اليوم إصرار عدد من قيادات «الوفد» على موقفهم من عدم المشاركة في القائمة الوطنية لانتخابات مجلس النواب اعتراضا على تخصيص 20 مقعدا فقط للحزب في القائمة.

وعقد 12 حزبًا، أمس، أول اجتماع مشترك بمقر ائتلاف دعم مصر، للتشاور حول تشكيل قائمة وطنية في انتخابات مجلس النواب.

وشارك في الاجتماع أحزاب مستقبل وطن، حزب الوفد، حزب حماة الوطن، حزب مصر الحديثة، حزب المصرى الديمقراطى، حزب الشعب الجمهورى والإصلاح والتنمية، التجمع، إرادة جيل، حزب الحرية المصرى، العدل، المؤتمر، بجانب ممثل عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

وشهد الاجتماع مناقشات وتشاور بين الأحزاب حول نسب كل حزب في القائمة التي ستخوض انتخابات مجلس النواب على الأربع قطاعات بالجمهورية، واتفق فيما بينهم على التنسيق المشترك في الدوائر الفردية بمختلف المحافظات.

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