شكرا لقرائتكم خبر عن آخر موعد لإجراء مقابلات شخصية لوظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة 12 أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حدد المجلس الخاص للشئون الادارية بمجلس الدولة "أعلى سلطة إدارية بالمجلس"، برئاسة المستشار محمد محمود حسام الدين - رئيس مجلس الدولة ، مواعيد للمقابلات مع الشباب من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة من دفعتي 2018 - 2019 لاختيار أفضل العناصر المتميزة علميا منهم من الحاصلين على درجات امتياز وجيد جدأ وجيد لشغل أولى درجات السلم للوظائف القضائية، وذلك اعتبارا من صباح منذ 5 سبتمبر 2020 وحتى 12 أكتوبر المقبل وعلى مدار ثلاثة أيام أسبوعيا جولة جديدة .

وفي إطار من الإجراءات الاحترازية ومراعاة لسلامة الخريجين المتقدمين للترشيح فقد تم تخصيص قاعات مناسبة لاستقبالهم مع المحافظة على مسافات التباعد الأمنة وتتم المقابلات لأعداد محددة من الخريجين .

وبالنظر لأصحاب الأعذار القهرية من المجندين بالقوات المسلحة وضباط الشرطة أو غيرهم فقد تحدد يوم 12 أكتوبر 2020 لمقابلات من لم يستطع الحضور في الموعد المحدد له من الخريجين.

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جدير بالذكر أن الاختيار من بين الخريجين يحوطه سياج من الالتزام بمبدأ تكافؤ الفرص والموضوعية والعمل على اختيار الافضل من الخريجين ممن تتوافر بشائهم شروط التميز العلمى وعناصر الأهلية والكفاية الآخرى حتى يكون المختارون منهم قوة دافعة للعدالة فى خدمة وطنهم فى مستقبل الأيام.