شكرا لقرائتكم خبر عن فضيحة.. قيادات الإخوان تسرق أموال التبرعات.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تسريب صوتى لـ"أمير بسام" القيادى بالهارب بالخارج، عن حجم السرقة والاختلاسات داخل الجماعة الإرهابية، وكيف تتمتع قيادات الجماعة الإرهابية بأموال التمويلات وتعيش فى رغد ونعيم، بينما يضع قواعد الجماعة ويتذللون فى الخارج للحصول على "لقمة عيش".
وفى هذا الفيديو، نتعرف معا على تفاصيل التسريب الصوتى لـ"أمير بسام" القيادى بالهارب بالخارج.
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