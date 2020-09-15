شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف ومحافظ البحر الأحمر يفتتحان مسجدين بالمحافظة الجمعة المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يفتتح الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، واللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر مسجدين بالمحافظة الجمعة المقبلة في إطار خطة الوزارة لافتتاح 71 مسجدا من تنفيد الوزارة في اليوم نفسه الجمعة.

وقالت الوزارة فى بيان اليوم، إنه سيتم أيضا فرش 7 مساجد بالمحافظة، إضافة إلى توزيع طنين من لحوم صكوك أضاحي الأوقاف على الأسر الأولى بالرعاية بالمحافظة، كما يتفقد وزير الأوقاف ومحافظ البحر الأحمر بعض مشروعات الأوقاف بالمحافظة ويناقشان دعم التعاون في المشروعات المشتركة.

واعتمد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، فى وقت سابق مبلغ (48,953,200) جنيه، من موازنة الوزارة لعام 2020 /2021م، كدفعة أولى لعمارة بيوت الله (عز وجل) في الربع الأول من العام المالي الحالي.

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وأكد جمعة، أن الحفاظ على نظافة المساجد أو الإسهام في نظافتها، وحرص العاملين به على نظافتها الدائمة وبذل أقصى ما في وسعهم لذلك، هو من باب تعظيم شعائر الله، "وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ".

وتابع جمعة: "ونؤكد أن خدمة بيوت الله (عز وجل) شرف، وإذا أردت أن تعرف عند الله مقامك فانظر فيما أقامك، فجدد النية، وحول الوظيفة إلى رسالة، واخدم بيت الله عز وجل بلا حدود، ولا تدخر جهدا ولا وسعا، وإذا كان الأجر على خدمة بيوت الله (عز وجل) أجرا عظيما تحفه البركة في الدنيا والرحمة في الآخرة، فإن التقصير في المهام الواجب القيام بها وخيم العاقبة على المقصرين في ذلك من المكلفين به، ومن ثمة وجب التفاني في العمل من كل من شرفه الله (عز وجل) بخدمة بيوته".

واختتم وزير الأوقاف: "وعلى كل عمار بيوت الله (عز وجل) وقاصديها تعظيم حرمات الله عز وجل فيها، فندخلها في سكينة ووقار، ونحافظ على نظافتها، ونسهم في ذلك ما استطعنا، ونأتيها في أحسن وجوه النظافة والطهارة والبهاء والنقاء ظاهرا وباطنا، استجابة لقول الله عز وجل: يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ".

وأكد جمعة، فى تصريحات سابقة، أن ما تم إنجازه في عمارة المساجد خلال 6 سنوات بناءً جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا أو فرشًا أو صيانةً غير مسبوق في تاريخ مصر، وأن ردّ الوزارة على أهل الشر وجماعات الفتنة والضلال التي تعمل على قلب الحقائق إفكًا وزورًا وبهتانًا دائمًا يأتي بالأفعال والأدلة والبراهين فالأرقام لا تكذب ولا تتجمل، ويكفي أن نعلم أن ما أنشئ إنشاء جديدًا في 6 سنوات تجاوز 1200 مسجد، وأن ما تم إحلاله وتجديده وصيانته تجاوز 3600 مسجد.