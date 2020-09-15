شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا فعلت محافظة الجيزة لحل التزاحم على تقديم طلبات التصالح أمام الأحياء؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفذت محافظة الجيزة عددا من التسهيلات تخص التصالح على بعض مخالفات البناء، وقانون التصالح، وذلك لرفع العبء عن المواطنين وتخفيف التزاحم بمراكز خدمة المواطنين بالأحياء والمدن.. يرصدها الخليج 365 فى النقاط التالية..

١-فتح أقرب مدرسة لكل مركز/ حى لاستقبال طلبات التصالح المقدمة من المواطنين.

٢-تجهيز تلك المدارس بالفراشة اللازمة ( تندات_ كراسى _ مبردات ) لإستقبال المواطنين .

٣-نقل عدد كافى من العاملين والحواسب الآلية للمدرسة التى يتم اختيارها .

٤-العمل على تقليل المدة الزمنية التى يقضيها المواطن لتقديم طلب التصالح.

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٥-وضع ملصقات بقيم ورسوم سعر المتر المسطح مقابل التصالح.

٦-توضيح رسوم الفحص وتطبيق قرار التخفيض طبقا للقيم الواردة بقرارات المحافظة .

٧-تعميم إجراء تخصيص المدارس للوحدات المحلية التى تشهد زحام.

وكان محافظ الجيزة قد أصدر قراراً بتخفيض قيمه مقابل التصالح السكنى للمتر المسطح فى بعض مخالفات البناء بالقرى والقرى التوابع والعزب والكفور والنجوع فى نطاق المحافظة والواردة بالقرارات السابقة

لتكون 50 جنيهاً للمتر المسطح.

بالإضافة إلى تخفيض قيمه مقابل التصالح للمتر المسطح للأنشطة التجارية والصناعية والإدارية والخدمية بالقرى والقرى التوابع والعزب والكفور والنجوع بقيمه 20 % من القيمة الواردة بالقرارات الصادرة مسبقاً فى هذا الشأن وبحيث لا يتعدى الحد الأدنى المنصوص عنه بالقانون وهو 50 جنيها للمتر المسطح.

كما أكد المحافظ بأنه قد تم تخفيض قيمه مقابل التصالح فى بعض مخالفات البناء بالمدن والأحياء وبالمنطقة الصناعية والاستثمارية بقيمه 15 % من القيم الواردة بالقرارات السابقة وبما لا يتعدى الحد الأدنى المنصوص عليها بالقانون والبالغة 50 جنيها للمتر المسطح .