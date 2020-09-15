ضبط موظف بشركة الكهرباء استولى على 2.5 طن مهمات بالبحيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ضبطت أجهزة الأمن بقطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم، موظفا بإحدى شركات الكهرباء لاستيلائه على 2.5 طن مهمات بالاشتراك مع آخر بمحافظة البحيرة.

أكدت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائي بالإدارة العامة لشرطة الكهرباء بالاشتراك مع قطاع الأمن العام باستيلاء موظف بإحدى شركات الكهرباء "له معلومات جنائية" بالاشتراك مع فنى بذات الشركة يقيمان بدائرة مركز شرطة الدلنجات بالبحيرة؛ على أعمدة إنارة "مُحمل عليها خطوط نقل الكهرباء جهد منخفض" مملوكة للشركة والمستبدلة من مشاريع الشركة لإحلال وتجديد خطوط الكهرباء الهوائية بدائرة مركز شرطة كوم حمادة عقب تقطيعها بقصد بيعها.

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وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن البحيرة أسفرت عن ضبط الموظف. وبمواجهته أقر بنشاطه وارتكابه الواقعة بالاشتراك مع المتهم الثاني.

وقرر المتهم باستيلائهما على 21 عامودا وتقطيعها بمساعدة حداد مُقيم بذات الدائرة تمهيداً لبيعها نظير مبلغ 25 ألف جنيه، وأمكن ضبط الحداد.

وتم بإرشادهما ضبط الأعمدة المستولى عليها (10أعمدة سليمة، 11عامودا تم تقطيعها وزنت جميعها 2,5 طن تقريباً- أنبوبة أكسجين). وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.