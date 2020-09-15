الماجستير بـ60 ألفا.. الشرطة تداهم مركزا تعليميا وهميا في مدينة نصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -علاء عمران:

ألقت مباحث الأموال العامة، القبض على صاحب كيان تعليمى وهمى لمنح شهادات الماجستير دولية مقابل 60 ألف جنيه؛ للنصب على المواطنين بالأوراق المزورة فى مدينة نصر.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة إدارة أحد الأشخاص (حاصل على بكالوريوس هندسة - مقيم بمحافظة القاهرة) كيان تعليمى وهمى "بدون ترخيص" كائن بمدينة نصر، ويتخذه وكراً لممارسة نشاطه الإجرامى فى الاحتيال على المواطنين راغبى الحصول على شهادات جامعية والشهادات العليا.

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ويعلن المتهم على مواقع الإنترنت وصفحات التواصل الاجتماعى المختلفة عن مزايا الدراسة بالمركز الثقافى زاعماً كونه وكيلاً لجامعات وكليات تعليمية دولية، وأن المركز يمنح الدارسين شهادات ماجستير دولية تخصصية فى مجالات (إدارة الأعمال MBA معتمدة لدى الجامعات المصريـة والأجنبية) تمكنهم مـن الالتحاق للعـمل بالشركات والمؤسسات الكبـرى بالداخل والخارج، وتمكـن مـن استقطاب العديد من الأشخاص راغبي الحصول على تلك الشهادات وتحصل منهم على مبالغ مالية تراوحت ما بين 35 -60 ألف جنيه عن كل شهادة.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بمقر المركز، وعُثر على (266 شهادة ماجستير فى إدارة الأعمال من بينها 29 شهادة خالية البيانات منسوب صدورها إلى جهات أجنبية- كلاشيه بلاستيكى باسم المركز- كمية من بيانات درجات وهمية للضحايا خلال الفترات الدراسية بالمركز ممهورة ببصمات أختام المركز- مجموعة من المستندات الخاصة براغبى الدراسة بالمركز- 129 إيصال استلام نقدية من عملائه بإجمالى 89 ألف جنيه).

وبمواجهة المتهم أقر بنشاطه الإجرامى وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.