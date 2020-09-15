الحكم في طعن صفوت الشريف على سجنه 3 سنوات بالكسب غير المشروع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود الشوربجي:

تصدر محكمة النقض، اليوم الثلاثاء، حكمها في طعن صفوت الشريف، وزير الإعلام الأسبق، على حكم سجنه 3 سنوات في قضية الكسب غير المشروع.

وعاقبت محكمة جنايات جنوب القاهرة، في 9 سبتمبر 2018- حكم ثاني درجة- صفوت الشريف، بالسجن 3 سنوات، وغرامة 99 مليونا و49 ألفا و794 جنيها في قضية "الكسب غير المشروع"، فيما برأت نجله من ذات التهمة.

كانت محكمة النقض، ألغت في وقت سابق حكم أول درجة صادر بحق صفوت الشريف ونجله إيهاب، بالسجن 5 سنوات والغرامة 209 ملايين و700 ألف جنيه، لاتهامهما باستغلال النفوذ، والحصول على كسب غير مشروع، وقررت إعادة محاكمتهما أمام دائرة أخرى.