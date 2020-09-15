غلق مركز للدروس الخصوصية في روض الفرج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران: تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة برئاسة اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة من غلق مركز تعليمي بدائرة قسم شرطة روض الفرج. ويواجه القائمون على المركز اتهاما بدعوة الطلاب لتقديم طلبات التحاق بالمركز لتلقى الدروس التعليمية، بالمخالفة للقرارات الصادرة فى هذا الشأن. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات. جاء ذلك فى إطار إضطلاع أجهزة وزارة الداخلية بالمساهمة فى تنفيذ الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.

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