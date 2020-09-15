اليوم.. تعرف على خريطة انقطاعات مياه الشرب في القاهرة والجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب– أسامة علي:

تشهد عدة مناطق في القاهرة والجيزة، اليوم الثلاثاء، عدة انقطاعات في مياه الشرب، بسبب أعمال صيانة أو تحويل خط مياه ضمن المشروعات القومية الجاري تنفيذها.

وأعلن جهاز مدينة العبور قطع مياه الشرب، يوم الثلاثاء المقبل، من الساعة 10 مساء وحتى الساعة 10 صباح الأربعاء، في بعض المناطق، لوجود أعمال الصيانة بمأخذ المياه.

وحدد جهاز مدينة العبور المناطق التي تنقطع فيها المياه، وهي:

1- مدينة العبور بالكامل.

2– المناطق التي تتغذى من رافع رقم 2 المغذي للمياه بمدينة القاهرة الجديدة، ومدن الشروق وبدر والعبور الجديدة.

3- المناطق التي تتغذى من خارج نطاق منظومة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة مثل (مدينة السلام – النهضة).

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وطالب جهاز مدينة العبور، المواطنين والمنشآت الخدمية مثل المخابز والمستشفيات وغيرها، تدبير احتياجاتهم من المياه، خلال تلك الفترة.

وأشار الجهاز إلى أنه سيتم توفير عربات مياه الشرب للاحتياجات الضرورية.

من ناحية أخرى، أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، انقطاع المياه عن مناطق (كفر غطاطي – كوم بكار – كفرة نصار – عزبة جبريل – الكوم الأخضر – فيصل والهرم ومتفرعاتهم من الطالبية حتى المنصورية).

وأضافت الشركة أن قطع الخدمة، اعتبارًا من الساعة العاشرة مساء يوم الثلاثاء، حتى الساعة السادسة من صباح يوم الأربعاء، نظرًا لتحويل خط مياه قطر 800 مم بمحور المنصورية، ضمن المشروعات القومية الجاري تنفيذها.

وأشادت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.

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