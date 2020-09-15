مصر | القبض على موظف طلب رشوة من أحد الأطباء

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 15 سبتمبر 2020 01:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر القبض على موظف طلب رشوة من أحد الأطباء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط (موظف بإحدى الجهات الحكومية) لقيامه باستغلال موقعه الوظيفي والتربح من أعمال وظيفته وطلبه مبالغ مالية على سبيل الرشوة من أحد الأطباء "يحمل جنسية دولة عربية" مقيم بمدينة 6 أكتوبر بالجيزة. هذا، وسبق وأن تقدم للجهات المختصة بطلب للحصول على ترخيص لمزاولة مهنة الطب بالبلاد، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

Advertisements