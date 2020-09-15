مصر | ضبط شخصين استوليا على 21 عامود إنارة

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 15 سبتمبر 2020 01:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر ضبط شخصين استوليا على 21 عامود إنارة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط موظف بإحدى شركات الكهرباء لقيامه بالاشتراك مع آخر في الاستيلاء على قرابة 2،5 طن من مهمات الشركة.

وأكدت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائي بالإدارة العامة لشرطة الكهرباء، بالاشتراك مع قطاع الأمن العام قيام (موظف بإحدى شركات الكهرباء "له معلومات جنائية" بالاشتراك مع فني بذات الشركة- مقيمان بدائرة مركز شرطة الدلنجات بالبحيرة)، بالاستيلاء على أعمدة إنارة "مُحمل عليها خطوط نقل الكهرباء جهد منخفض" مملوكة للشركة والمستبدلة من مشاريع الشركة لإحلال وتجديد خطوط الكهرباء الهوائية (بدائرة مركز شرطة كوم حماده بالبحيرة) عقب تقطيعها بقصد بيعها.

عقب تقنين الإجراءات¬ تم استهدافهما بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة أسفرت عن ضبط الموظف، وبمواجهته أقر بنشاطه واعترف تفصيليًا بارتكابه الواقعة بالاشتراك مع المتهم الثاني.

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وقرر المتهم المذكور باستيلائهما على عدد (21) عامود وتقطيعها بمساعدة (حداد مُقيم بذات الدائرة) تمهيدًا لبيعها نظير مبلغ 25 ألف جنيه، وأمكن ضبط الحداد.

تم بإرشادهما ضبط الأعمدة المستولى عليها (10أعمدة سليمة 11عامود تم تقطيعها وزنت جميعها 2،5 طن تقريبًا- أنبوبة أكسجين).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجار تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.