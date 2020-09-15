مصر | غلق مركز تعليمي للدروس الخصوصية بالقاهرة

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 15 سبتمبر 2020 01:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر غلق مركز تعليمي للدروس الخصوصية بالقاهرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من غلق مركز تعليمي، كائن بدائرة قسم شرطة روض الفرج، لقيام المسئولين عنه بدعوة الطلاب لتقديم طلبات التحاق بالمركز لتلقى الدروس التعليمية، بالمخالفة للقرارات الصادرة في هذا الشأن.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وفي سياق أخر... أمرت نيابة الشروق وبدر اليوم الأحد، بانتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق نشب داخل شقتين سكنتين للوقوف علي أسباب الحريق وإرسال تقرير وافي به لحصر التلفيات والخسائر الملحقة به.

كما قامت الحماية المدنية بالقاهرة بإجراء عمليات التبريد منعا لتجدد اشتعال النيران مرة أخرى.

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وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقتين سكنيتين بدائرة قسم شرطة الشروق وعلى الفور أمر اللواء انتصار منصور مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة بدفع بـ ٤ سيارات إطفاء لمكان الحريق.

وتم فرض كردونا أمنيا بمحيط الحريق لمحاصرته ومن امتداده وتمت عملية إخماد الحريق دون وقوع أي إصابات.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

