مصر | نشرة حوادث "الخليج 365": تأجيل محاكمتي رامي صبري وهنا شيحة لأكتوبر

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 15 سبتمبر 2020 01:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر نشرة حوادث "الخليج 365": تأجيل محاكمتي رامي صبري وهنا شيحة لأكتوبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد الشارع المصري، خلال الساعات الماضية من اليوم الاثنين، العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الخليج 365"، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الخليج 365 أبرز هذه الأخبار:

تأجيل محاكمة رامي صبري بتهمة التهرب الضريبي لـ19 أكتوبر

قررت محكمة جنح التهرب الضريبي، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الاثنين، برئاسة المستشار محمد جميل، وحضور المستشار محمد جمال وكيل النائب العام، وسكرتارية وسام حنفى، تأجيل محاكمة الفنان رامى صبري، لاتهامه بالتهرب من سداد مبلغ 336 ألف و566 جنيه للضرائب العامة، لجلسة 19 أكتوبر المقبل للإعلان ورود تقرير خبراء وزارة العدل.

تأجيل محاكمة هنا شيحة بتهمة التهرب من الضرائب لـ26 أكتوبر

قررت محكمة جنح التهرب الضريبي، المنعقدة بالتجمع الخامس تأجيل محاكمة الفنانة "هنا شيحة"، في اتهامها بالتهرب من دفع مبلغ 661 ألفا و513 جنيها للضرائب، لجلسة 26 أكتوبر المقبل للمستندات.

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تأجيل محاكمة جمال اللبان بتهمة الاتجار في العملة

قررت الدائرة 3 جنايات اقتصادية، بمحكمة القاهرة الاقتصادية، تأجيل محاكمة جمال الدين اللبان، المدير السابق للإدارة العامة للتوريدات بمجلس الدولة، بتهمة الاتجار فى العملة بدون ترخيص، لجلسة 12 اكتوبر المقبل.

غدا.. أولى جلسات محاكمة هدير الهادي فتاة "تيك توك" بتهمة التحريض على الفسق

قال المستشار أشرف فرحات المحامي بالنقض ومؤسس حملة " خليها تنظف"، إن محكمة القاهرة الاقتصادية حددت جلسة غدا الثلاثاء الموافق 15 سبتمبر كأولى جلسات محاكمة هدير حمدي عبد الهادي سعد صباح (محبوسة) الشهيرة باسم هدير الهادي في القضية رقم 762 لسنة 2020 جنح اقتصادية القاهرة وذلك لمعاقبتها بموجب المادتين 178و 278 من قانون العقوبات والمادتين 14و15 من القانون رقم 10 لسنة 1961 بشان مكافحة الدعارة والمواد 1و12و25و27 من القانون رقم 175 لسنه 2018 في شان مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

إخماد حريق بجوار المعهد الديني بطريق المريوطية

سيطرت قوات الحماية المدنية بالجيزة، اليوم الاثنين، على حريق اندلع في كمية مخلفات بقطعة أرض بجوار المعهد الأزهري، بمنطقة المريوطية، جنوب محافظة الجيزة، دون وقوع أي خسائر بشرية وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

