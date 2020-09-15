شكرا لقرائتكم خبر عن غلق مركز تعليمي للدروس الخصوصية بالقاهرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، الاثنين، من غلق مركز تعليمي في روض الفرج، لقيام المسؤولين عنه بدعوة الطلاب لتقديم طلبات التحاق بالمركز، لتلقي الدروس التعليمية، بالمخالفة للقرارات الصادرة في هذا الشأن، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وأعلنت وزارة الداخلية، في بيان صحفي، الاثنين، أن ذلك يأتي في إطار اضطلاع أجهزة الوزارة، بالمساهمة في تنفيذ الخطة الشاملة التي أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس «كورونا».