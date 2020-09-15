شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة المنصورة: تشغيل مركز جراحة القلب والصدر والأوعية الدموية تجريبيا في أكتوبر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور أشرف عبدالباسط، رئيس جامعة المنصورة، الاثنين، أنه سيبدأ التشغيل التجريبى لمركز جراحة القلب والصدر والأوعية الدموية في أكتوبر المقبل، حيث سيتم تشغيل العيادات الخارجية كمرحلة أولى لأول مركز متخصص في مصر لتلك الجراحات.

جاء ذلك خلال تفقد رئيس الجامعة للتجهيزات النهائية للمركز يرافقه الدكتورة نسرين عمرعميد كلية الطب بالجامعة، والدكتور محمد حجازى المدير التنفيذى للمستشفيات والمراكز الطبية المتخصصة، والدكتور الشعراوى كمال مدير مستشفى الجامعة.

وقال الدكتور مسعد سليمان مدير المركز، أن المركز يعد الوحيد المتخصص بجراحات القلب والصدر وجراحة الأوعية الدموية بجامعة المنصورة في مصر والشرق الأوسط والذى يشمل التخصصين معًا ونسابق الزمن لافتتاح تشغيل العيادات الخارجية للمركز في بداية شهر أكتوبر 2020 بعد الانتهاء من تجهيزاتها ويتم حاليا وضع اللمسات النهائية في جميع الأدوار والتي انتهى معظم التجهيزات والتشطيبات الأساسية بها.

ويقع المركز الجديد على مساحة 1000 متر مربع، بتكلفة اجمالية 250 مليون جنيه بقوة 14 غرفة عمليات، 82 سرير داخلي و3 3 غرفة عناية مركزة، ويضم المركز 10 ادوار منها بدروم للخدمات، ودور أرضى للعيادات الخارجية ومدرج تعليمي و7 أدوار متكررة وتضم:

الدور الأرضي به 5 عيادات خارجية، بالإضافة إلى صيدلية وغرفة تبرع بالدم وقسم الأشعة يضم كل الأشعات العادية والموجات الصوتية، والرنين والمقطعية من داخل المركز تعمل جميعا بنظام «الباكس سيستم» وهو نقل الأشعات إلكترونيا للطبيب دون الحاجة لطباعتها على أفلام

والدور الأول يضم 6 غرف عمليات بنظام الكبسولة، منهم 4غرفة عمليات مزدوجة يتم بها عمل أشعة تداخلية وجراحية في آن واحد بالإضافة إلى 2غرفة عمليات لحالات اليوم الواحد والدور الثاني يضم 3 غرف عمليات بنظام الكبسولة لجراحات القلب المفتوح بالإضافة إلى 3 غرف لزراعة الرئة وجراحات الصدر.

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الدور الثالث ويضم 33 غرفة عناية مركزة تم تجهيزها على أحدث النظم الطبية العالمية وتنقسم إلى 2 عناية مركزة عامة تضم 25 سرير لمرضى جراحة القلب المفتوح، عناية مركزة لمرضى جراحة الأوعية الدموية، 5 سرير عناية مركزة للأطفال حديثي الولادة أدوار الاقامة المتكررة وتضم 82 سرير داخلي، قاعة للأبحاث واللقاءات العلمية.