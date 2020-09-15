شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار 24 ساعة.. انطلاق معرض "أهلا مدارس" من 20 إلى 27 سبتمبر بمدينة نصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم ”الخليج 365” أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها انطلاق معرض اهلا مدارس من 20 إلى 27 سبتمبر بقاعة المؤتمرات فى مدينة نصر، ووزير التربية والتعليم يعتمد جدول امتحانات الثانوية العامة للمتخلفين عن امتحانات الدور الثانى.

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انطلاق معرض "أهلا مدارس" من 20 إلى 27 سبتمبر بقاعة المؤتمرات فى مدينة نصر

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