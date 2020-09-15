شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة المالية تخصص 80 مليار جنيه لقطاع الإسكان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت وزارة المالية، موازنة المواطن للعام المالى الحالى 2020 - 2021 تحت عنوان "موازنة مساندة النشاط الاقتصادى ودعم التنمية البشرية والإصلاح الهيكلى"، حيث تتضمن عرضًا لأهم قطاعات الموازنة العامة وفقًا للتقسيم القطاعى "الوظيفى"، وتخصيص نحو 80 مليار جنيه لقطاع الإسكان والمرافق المجتمعية و48 مليارًا لقطاع الشباب والثقافة و112 مليارا لقطاع الشئون الاقتصادية و3.3 مليار لحماية البيئة.. وينشر ”الخليج 365” النص الكامل لموازنة المواطن.

وتتضمن موازنة المواطن، أهم مشروعات التعليم الجامعى والعالى، التى يستفيد منها المواطن مثل البدء فى إنشاء 6 جامعات تكنولوجية جديدة فى أسيوط الجديدة وطيبة الجديدة والسلام شرق بورسعيد وبرج العرب و6 أكتوبر والغربية بهدف ربط خريجى التعليم الفنى الجامعى بسوق العمل، وإنشاء 5 جامعات أهلية جديدة إلى جانب استكمال تجهيز بعض الجامعات القائمة حاليًا، مثل القاهرة الجديدة وبنى سويف وجامعة سيناء.

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وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن موازنة العام المالى الحالى تستهدف مساندة القطاعات الاقتصادية وتشجيع المنتج المحلى لدفع عجلة النشاط الاقتصادى، خاصة فى ظل جائحة كورونا؛ بما يسهم فى استدامة مؤشرات المالية العامة، وتوفير مصادر للتمويل دون إخلال بالحدود الآمنة للدين العام؛ من أجل الحفاظ على المسار الإصلاحى للاقتصاد القومى، لافتًا إلى أن الموازنة تستهدف أيضًا دعم شبكة الحماية الاجتماعية، وتوفير رعاية صحية جيدة للمواطنين، وزيادة المخصصات المالية لرفع كفاءة البنية التحتية، ودعم برامج التنمية البشرية واستكمال تطوير منظومة التعليم الجامعى وقبل الجامعى والبحث العلمى بما يرفع إنتاجية الفرد ويتسق مع الهدف الأول من رؤية مصر 2030 والارتقاء بجودة حياة المواطنين وتحسين مستوى معيشتهم، وإصلاح هيكل الأجور والمعاشات، وتخفيف العبء عن محدودى الدخل عبر العمل على توصيل الدعم لمستحقيه كى يشعر جميع المواطنين بثمار التنمية.

وأوضح أن موازنة المواطن تشرح بلغة بسيطة مستندة على الأرقام أبرز برامج الموازنة العامة التى يستفيد منها المواطن البسيط فمثلًا تقرر زيادة بنسبة 11.3% فى مخصصات الأجور، و33.7% فى الانفاق العام على شراء السلع والخدمات العامة و136.6% فى مخصصات توفير المياه النقية و16.7% فى مساندة تنشيط الصادرات و2.7% فى مخصصات برامج الدعم النقدى مثل برنامجى تكافل وكرامة.