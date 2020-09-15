متحدث الوزراء يتوقع كسر حاجز الـ2 مليون طلب تصالح بمخالفات المبانى نهاية سبتمبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توقع المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن تكسر طلبات التصالح فى مخالفات البناء حاجز الـ2 مليون طلب بنهاية الشهر الجارى، نظراً للإقبال الكبير من قبل المواطنين على تقنين أوضاعهم.

وأضاف "سعد" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أنه عقب غلق الباب أمام تلقى طلبات التصالح بنهاية الشهر الجارى، لن يتم مساواة المواطن الذى تقدم بطلب وآخر مخالف لم يتصالح، وتابع: "هل من العدل أن نساوى من تقدم بطلب تصالح بمواطن آخر لم يتبع أى إجراء؟.. ليس من العدل بعد نهاية الشهر الجارى أن نساوى بين المواطن الذى تقدم بطلب للتصالح والمواطن الذى لم يتقدم".



وعلق المستشار نادر سعد، المتحدث بأسم مجلس الوزراء، على تنظيم معرض الكتاب فى موعده خلال يناير المقبل أم لا، قائلاً:" أى نشاط فى يناير له حديث آخر.. لأننا لا نعلم كيف سيكون الوضع الوبائى فى هذا الشهر، ولجنة الأزمات تنعقد بشكل دورى لمقارنة الأوضاع على الأرض، ومن ثم يتم اتخاذ القرارات المناسبة التى تحافظ على عودة الحياة مع اتباع الإجراءات الصحية معاً".

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وأضاف " سعد"، أن ما تم اتخاذ قرار بشأنه هو معرض الإسكندرية بحضور 50% وبمكان مكشوف.

وأكد "متحدث الوزراء"، أن طلبات التصالح فى مخالفات البناء بلغت حتى الآن مليون و100 ألف طلب، مشيراً إلى أن مؤتمر رئيس الحكومة كان له مفعول إيجابى كبير، وتابع: "بدأنا نلحظ تزاحم فى التقدم بطلبات التصالح فى مخالفات البناء، ولذلك الوحدات المحلية ستعمل حتى التاسعة مساءً حتى نقلل التزاحم ونشجع المزيد من المواطنين على الإقبال على التصالح، وتابع:"البعض يعمل فى أيام العطلات الأسبوعية".

ولفت "متحدث الوزراء"، إلى أن الأعداد المقبلة على التصالح فى تزايد مستمر، كون الإجراءات التى أعلنت عنها الدولة مؤخراً لاقت رضا من الشارع ونتج عنها تحرك إيجابى.