شكرا لقرائتكم خبر عن موجز تريندات تليفزيون الخليج 365 : أحمد حسن وزينب محل اهتمام بسبب فيديوهات ابنتهما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدم تلفزيون ”الخليج 365” موجز التريندات لأهم وآخر الأخبار اللى تصدرت مواقع السوشيال ميديا خلال الساعات الأخيرة، من إعداد محمد محسوب وتقديم هشام عبدالتواب، وشروق وجدي.

وتناول الموجز تريند هام حول إصدار هيئة السكة الحديد منشوراً رسمياً لإدارات المبيعات والتفتيش والمحطات ومشرفو القطارات يبيح لأفراد الجيش والشرطة باستقلال القطارات العادية بأنواعها بموجب الزى العسكرى أو بطاقة إثبات الشخصية العسكرية أو استمارة السفر دون الرجوع إلى شبابيك صرف التذاكر .

وقال المنشور إن أفراد الجيش المرتدون للزى العسكرى يستقلون القطارات مباشرة دون الرجوع إلى شبابيك صرف التذاكر أو إذا كانوا يحملوا استمارة سفر ولا يرتدون زى عسكرى يظهروها لمشرف القطار دون الرجوع لشباك حجز التذاكر، إما إذا كانوا لا يرتدون زى عسكرى أو يحملوا استمارة سفر فيتم تغريمهم وتحصيل الأجرة.

وأضاف المنشور أن أفراد الشرطة يستقلون القطارات مباشرة دون الرجوع إلى شبابيك حجز التذاكر إذا كانوا يرتدون الزى العسكرى أو يحملون بطاقة إثبات الشخصية العسكرية فقط.

كما اهتم رواد السوشيال ميديا والباحثين على جوجل بقرار الدكتور على المصيلحىُ، وزير التموين والتجارة الداخلية بصرف الكمامات بنسبة 5% من قيمة كل استعاضة للتاجر إجباريا وتقوم شركتى الجملة بتحديد عدد الكمامات التى يتم صرفها لكن من منافذ مشروع جمعيتى والمجمعات الاستهلاكية وأن تعامل الكمامات مثل باقى السلع "الزيت والسكر" ويتم الصرف إجباريا على البطاقات التى تشمل عدد 3 أفراد فأكثر وفى حالة صرف البطاقة لأكثر من مرة سلعة تموينية لأيد وأن تشتمل على صرف كمامة ولو مرة واحدة.

كما يحق لجميع البطاقات صرف كمامات كحد أقصى أيا كان عدد الأفراد اختياريا.

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وتناول الموجز التريند واحد من الموضوعات التي احتلت صدارة البحث على جوجل اليوم وكشف تقارير صحفية مغربية اقتراب نادى الأهلي المصري من حسم صفقة بدر بانون، مدافع الرجاء المغربى فى فترة الانتقالات المقبلة، بعدما قطع الأهلي شوطا طويلا مع اللاعب وإدارة الرجاء لحسم الصفقة خلال الأيام القليلة الماضية.

ويلتقى الأهلى والزمالك مع الوداد المغربى والرجاء على الترتيب فى نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، بينما سيكون بيراميدز فى مواجهة مع حوريا كوناكرى الغينى فى نصف نهائى الكونفدرالية، والثنائى المغربى حسنية أغادير ونهضة بركان فى نصف النهائى الآخر.

وقالت صحيفة "هسبورت" المغربية، إن الأهلى والرجاء اتفقا على جميع التفاصيل المالية الخاصة بالصفقة، لتصبح عند اكتمالها إحدى أبرز الانتقالات بين الدوريين المغربي والمصرى مقابل مبلغ مالى كبير.

كما سلط الموجز الضوء على حالة من الغضب الشديد والاستفزاز انتشرت على منصات التواصل الاجتماعى، عقب استغلال "اليوتيوبر" أحمد حسن وزوجته زينب، لابنتهما الصغيرة، والقيام بعمل "مقلب" لمجرد الحصول على مزيد من المشاهدات و"اللايك" والـ "شير"، وبالتالى زيادة أرباحه ودخله من مواقع التواصل الاجتماعى.

فى هذا السياق، كشف صبرى عثمان، مدير عام خط نجدة الطفل بالمجلس القومى للطفولة والأمومة، تفاصيل التقدم ببلاغ ضد اليوتيوبر أحمد حسن وزوجته زينب، والعقوبة التى تنتظرهما.

وفى هذا الفيديو، نتعرف معا، على تفاصيل البلاغ المقدم من خط نجدة الطفل بالمجلس القومي للطفولة والأمومة ضد اليوتيوبر أحمد حسن وزوجته زينب.

واختتم معاكم موجز الترندات ، بتتريند من تويتر حول تميز النجمة سوسن بدر بجمال خلاب يبهر الجميع خاصة بعد ظهورها فى أكثر من جلسة تصوير بإطلالة فرعونية خطفت القلوب لتجسيدها جمال المرأة من مصر القديمة، وأنها نسخة طبق الأصل من ملامح ملكية من عصر الأسرات وتألقها بملامح سيدة مصرية فرعونية.

ولقرب ملامح النجمة سوسن بدر من الملكات الفرعونية أطلق عليها "نفرتيتى السينما المصرية"، كما تخيل البعض من رواد مواقع التواصل الاجتماعى لو أن سوسن بدر كانت أيام الفراعنة فمن ستكون من ملكات هل نفرتيتى أجمل ملكات الفراعنة أم كليوباترا أم نفرتارى؟.