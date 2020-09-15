شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. الحياة تعود لعمارة الشربتلى من جديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد مرور أقل من شهرين على إخلاء عمارة الشربتلى بالزمالك نتيجة حدوث هبوط بأحد أركانها عادت إليها الحياة من جديد، وتم ترميمها عقب الأضرار التى لحقت بها أثناء حفر مسار المترو وعاد سكان العمارة لشققهم.

وأعلن وزير النقل المهندس كامل الوزير أن العمارة أصبحت آمنة تماما ووزع الورود على سكانها ليس هذا فقط ولكن أيضا تعاقدت الوزارة على شقة سكنية بالعمارة بالدور الأول لاستخدامها مقرا للهيئة القومية للأنفاق، تأكيدا على أن العمارة أصبحت آمنة ولا ضرر منها.

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وتكلفت عملية الترميم 11 مليون جنيه، تحملها المقاول المنفذ لمشروع مترو الزمالك (المرحلة الثالثة من الخط الثالث للمترو) الذى سيخدم سكان الزمالك وسيخفف الزحام بها.