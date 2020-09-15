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مستشار الأمن الوطنى العراقى يؤكد أهمية التعاون الأمنى مع مصر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مستشار الأمن الوطني العراقى قاسم الأعرجي، على أهمية التعاون الأمني والاستخباري المشترك بين العراق ومصر، وتبادل الزيارات التي من شأنها تعزيز التواصل الأخوي وتطوير العلاقات الثنائية في جميع المجالات.

وبحث الاعرجي، خلال لقائه اليوم سفير جمهورية مصر العربية في بغداد علاء موسى، تطوير العلاقات التأريخية بين بغداد والقاهرة، وسبل الارتقاء بها بما يخدم مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين.

من جهته أكد السفير المصري، أن القاهرة على استعداد دائم للتعاون مع العراق في مجالات الأمن والتنمية والاقتصاد وتبادل المعلومات، مبيناً أن مصر مستعدة لفتح آفاق عمل أوسع مع أشقائها في العراق بمايخدم مصالح البلدين، ويعزز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.

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