شكرا لقرائتكم خبر عن أمير عزمى مجاهد عن شماتة الإخوان: طبعهم الخيانة واللى بيقتل جنودنا عادى يشمت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رد أمير عزمي مجاهد، لاعب ومدرب مساعد الزمالك السابق، على شماتة جماعة الإخوان الإرهابية في وفاة والده، قائلاً: الإخوان طبعهم الخيانة واللى بيقتل جنودنا عادى يشمت فى موت أبويا".

وأضاف حواره لـ"تلفزيون الخليج 365"، خلال الفقرة الرئيسية اليوم، والذى أعده محمد محسوب وأجراه تامر إسماعيل: كل الشماتة دي في ميزان حسناته، أنا عارف أبويا كويس أوي وعارف إزاي بيتعامل مع الناس، كان بيحب بلده وجيشها أوي ودي قناعة كويسة والناس اللي تعبانة في دماغها دي هيا حرة وأنا والدي مثل البلد في بطولات برة وأي إنسان رشيد هيحب بلده وجيشها ولو فيه ناس مش زيه ربنا يهديها".

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وتابع: أبويا معملش حاجة غلط لأنه كان بيدافع عن بلده ولما يشوف جندي من الجنود اتقتل لازم يكون رد فعله كدا وهو معاه الوسيلة اللي بيتكلم من خلالها وكان بيدوس جامد وكل واحد حر ولازم نكون كلنا زيه .

في سياق متصل، تابع: "بقول للناس اللي بتتشفى في وفاة والدي ولا هتهزوا شعره مني، وخسارة فيكم الكلمة، وإنتوا اتشفيتوا في استشهاد ضباطنا في سيناء".