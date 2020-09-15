شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الوزراء يعلن جاهزية 320 مستشفى لدخول الخدمة حال زيادة إصابات كورونا والان مع تفاصيل الخبر
وأكد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء نستعد حاليا لمواجهة أي تداعيات الموجة الثانية من فيروس كورونا، خلال مداخلة هاتفية، اليوم الإثنين، مع برنامج "أخر النهار" الذى يقدمه الإعلامى تامر أمين، على فضائية النهار، على أن قرارات الحكومة التى صدرت اليوم، شملت جميع الأماكن المفتوحة فقط، مؤكدا أن هذه القرارات تسرى بدءا من يوم الإثنين المقبل 21 من سبتمبر، مشيرا إلى ترك فرصة لقاعات الأفراح لأنها أكثر الفئات التى تضررت من الإغلاق بسبب كورونا بفترة 6 أشهر.
وأشار نادر سعد، إلى أننا حاليا نستخدم قدراتنا من المستشفيات بما يتناسب مع الوضع الوبائى بـ21 مستشفى فقط، ونسبة الإشغال فيها 14% فى الرعاية المركزة، 13% بأجهزة التنفس الصناعى، مؤكدا وجود 320 مستشفى جاهزة للدخول إلى الخدمة إذا زادت الأعداد فى أي وقت خلال فصل الشتاء، مشيرا إلى أنه لا تغيير فى موعد بدء العام الدراسى.
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