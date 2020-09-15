شكرا لقرائتكم خبر عن أميز عزمى مجاهد يكشف لتليفزيون الخليج 365 ما قاله والده أثناء مرضه بكورونا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال أمير عزمي مجاهد، لاعب ومدرب مساعد الزمالك السابق، إن الأيام الأخيرة في حياة والده كان صعبة جداً، حيث أن والده كان مريض لمدة أسبوعين وحالته كانت صعبة للغاية وحجز بالمستشفى على إثر ذلك.
جاء ذلك في حواره لـ"تلفزيون الخليج 365"، خلال الفقرة الرئيسية اليوم، حيث أعد الحوار محمد محسوب وأجراه تامر إسماعيل، وأضاف: ميغلاش على اللي خالقه وفيروس كورونا مفيش علاج ليه وربنا كاتب كدا وأنا راضي بكل حاجة وبقول الحمد لله".
وحول ما كان يقوله له خلال الأيام الأخيرة من حياته أثناء احتجازه بالمستشفى قال: والله العظيم كان كل كلامه بيوصيني على الناس وعلى إخواتي وعلى والدتي وأنا كنت بحاول أرفع معنوياته لأن المرض داصعب جداً وفيش علاج ليه".
وتابع: حتى في مرضه كان بيفكر في الخير اللي كان بيعمله، مضيفاً: كنت بقوله على سرير المرض فكر يا بابا في صحتك لكن والله كان بيفكر في الناس وأعمال الخير اللي كان بيعملها وكان كل كلامه خلى بالك من الناس الغلابة ومتزعلش حد منك".
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