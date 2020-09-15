شكرا لقرائتكم خبر عن نهاد أبو القمصان لتليفزيون الخليج 365: تصريحات رضوى الشربينى مبرر للتحرش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت نهاد أبو القمصان، رئيس المركز المصرى لحقوق المرأة، إن تصريحات الإعلامية رضوى الشربيني حول موضوع الحجاب عنصرية وتعد تحرضا على العنف والتحرش بالفتيات.

وأكدت أبو القصمان في تصريحات لتليفزيون الخليج 365، أن اعتراضها على تصريحات الإعلامية رضوي الشربيني، هو أنها يجب أن تفرق بين الرأي الشخصى وإطلاق الأحكام، موضحة أن الرأى الشخصى لا يستطيع أحد أن يختلف أو يتفق معها فيه، مؤكدا أن اعتراضها هو استخدام لغة الأفضل لتمييز فئة عن فئة أخرى وهذا يعتبر حكم وذلك ليس من حقها، مشيرة إلى أن التمييز مخالف للدستور والقانون، وإذا احترمنا حرية الأشخاص في الالتزام بأركان العبادة والتكليفات التي يتم الالتزام بها أو عدم الالتزام، والتي أكدها المشايخ والمتخصصين في العلوم الدينية أن ذلك حرية شخصية لا يمكن لشخص أن يفرض على آخر وأن الدين الإسلامي لا يفرض على أحد شيء، مشيرة إلى أن هذا الخطاب يحمل درجة من التحريض وتنمر على غير المحجبات.

وأشارت أبو القمصان، إلى وجود صفحة لتلقى الشكاوى على الفيس بوك تتلقى يوميا أكثر من 150 شكوى مبنيه على هذا النوع من الخطاب، وهو يعطى مساحة واسعة للتنمر وللمتحرشين للتحرش بالفتيات والتعليق عليهم وملابس، مشيرة إلى أن هذا المنطق يعد منطق تبريري للعنف والتحرش، مؤكدة أن العنف والتحرش يأتي من مجرمين يجدون هذا النوع من التصريحات وتخذوه مبرر لتلك الأفعال.

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وأوضحت رئيس المركز المصري لحقوق المرأة، أنه على أي شخص يتصدر للرأي العام أن يتحمل مسئولية الكلمة، كما أن وصف فئة كبيرة من الفتيات من أن شيطانهم أكبر من إيمانهم هو وصف عنصري.

وأكدت أبو القمصان أن ذلك التصريح يعتبر خطأ وينطبق عليه قانون التنمر الذي أقره مجلس النواب منذ شهر، مشيره إلى أنها ليس لديها شك في حسن نوايا رضوى الشربيني أو أنها تعمدت الإساءة للفتيات، موضحه أنه من المؤكد أن تصريحات رضوى الشربيني صدرت بحسن نية، ولكن قانونا جريمة التنمر وقعت، مشيره إلى أنها لا تميل إلى توقيع الإجراءات العقابية ولكنها تميل إلى الإجراءات التوعوية.