شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس لجنة مكافحة كورونا يكشف سبب تطوعه لتجارب اللقاح..ويؤكد الحاجة لـ6 آلاف متطوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، أنه قدم طلبًا للتطوع برفقة ابنه لتجارب لقاح كورونا السريرية؛ رغبةً في المشاركة لإنهاء معاناة المصريين بسبب الوباء، وتلبية حاجتهم إلى ظهور لقاح واقي، وأضاف "حسني"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشأت الديهي، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر قناة "TeN"، اليوم الإثنين، أن أمريكا وروسيا قاربا على الانتهاء من دراسة لإصدار لقاح كورونا الجديد.

ولفت إلى أن مصر مشاركة في دراسة صينية لإنتاج اللقاح، مشيرًا إلى أن الدراسة تحتاج 6 آلاف متطوع في مصر يخضع للتجارب السريرية.

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وكان قال الدكتور حسام حسنى رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، إنه جارى العمل بمنتهى القوة على ملف التجارب السريرية للقاح كورونا، لبث الأمل للعالم كله، موضحًا أن اللقاح يمثل أملا لينقذ العالم للوقاية من وباء كورونا أو التقليل من خطورته.

وأوضح، أن شروط تسجيل المتطوعين هي: 18 سنة فأعلى ولديه جنسية مصرية ويقيم فى مصر، ويمتلك الأهلية لمتابعة التجربة، وأن يكون سليما خلال 14 يوما قبل تلقيه اللقاح، وألا يعانى من حساسية أو أمراض عصبية مثل التشنج أو الصرع، وألا يكون ممن لديهم أمراض مزمنة من الكبد والكلى والسكر والضغط والقلب.

وتابع: "أنا شخصيا تقدمت للحصول على التطعيم، وكذلك ابنى تقدم بالتطوع في تجربة اللقاح"، لافتاً إلى أن التسجيل يتم في الموقع الإلكترونى بوزارة الصحة.