شكرا لقرائتكم خبر عن أميرة بهى الدين توضح أسباب فشل الدعوات التحريضية للإخوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت الكاتبة الصحفية والمحامية أميرة بهى الدين، أن المقاول الهارب محمد على هو مجرد كومبارس لجماعة الإخوان، موضحة أنه لا يمكن الفصل بين الكومبارس محمد على والجماعة الإرهابية ومحاولتها إثارة الفوضى فى مصر منذ سقوط حكم الجماعة فى ثورة 30 يونيو.

وقالت فى تصريحات لبرنامج "المواجهة"، المذاع على قناة إكسترا نيوز، إن المقاول الهارب محمد على ظهر العام الماضى وحرض على التظاهر وفشل، موضحا أن محمد على مجرد كومبارس وأداه يتم استخدامه من قبل الإخوان للتحريض ضد مصر.

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وأوضحت أن كل عام تشهد جماعة الإخوان هزيمة نكراء من الشعب المصرى، الذى يزداد التفافا مع الدولة ومؤسساتها الوطنية، متابعة: كل سنة ومصر منتصرة، لافتة إلى أن الإخوان مجموعة من الشرذمة المنفيين اختياريا يعملون بتمويل من الخارج للتحريض ضد مصر.

ولفتت إلى أن جماعة الإخوان لم تجد شخص فاشل آخر سوى المقاول الهارب محمد على لمارس حملات التحريض، مشيرة إلى أن الدعوات التحريضية التي يطلقها الآن ستكون مصيرها الفشل، متابعة: محمد على تم استخدامه كخيال مآتة من قبل الإخوان.