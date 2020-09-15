شكرا لقرائتكم خبر عن 6 مشاكل هتقابلك لو اشتريت موبايل 5G داخل مصر.. هل هتستفيد حاجة لو اشتريته؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلطت الحلقة الجديدة من برنامج Tech7 الذي يقدمه الزميل تامر إمام ويذاع عبر تليفزيون الخليج 365، الضوء على الهواتف العاملة بتقنية الجيل الخامس، خاصة بعد إعلان وصولها للسوق المصري من جانب بعض الشركات.

وتناولت الحلقة مشاكل استخدام هواتف الجيل الخامس داخل وتحديات انتشارها داخل مصر.

الجيل الخامس للاتصالات 5G هو الجيل الجديد من الاتصالات الذي سيقدم سرعات إنترنت أعلى ودعم عدد أكبر من الأجهزة الذكية.

ولكن موبايلات الجيل الخامس للاتصالات حتى الآن لم تحقق انتشارا عالميا وما زال عدد مستخدميها محدود للغاية، ومن المفترض انتشارها بشكل مكثف خلال 3 أو 4 سنوات.

وتابعنا شركات تعلن عن إطلاق تليفونات 5G داخل مصر وغير مدعوم بخدمات جوجل، وهنا السؤال الأبرز.. ما هي المشاكل التي ستواجه موبايلات 5G داخل مصر؟

• موبايلات الجيل الخامس سعرها مرتفع، وفي ظل أزمة كورونا يقوم المواطن المصري بتحديد أولويات الإنفاق، وأعتقد إن زيادة انتشار الموبايلات منخفضة أو متوسطة التكلفة دليل على إن شراء موبايل غالي لم يعد أولوية عند غالبية المصريين.

• موبايلات الجيل الخامس ستجعلك تستهلك إنترنت أكتر، وبالتالي ستدفع فلوس أكتر، ويجب أن تعلم أن شركات الاتصالات دفعت أموال طائلة من أجل بناء شبكات 5G على مستوى العالم، لذلك من الوارد فرض رسوم شهرية على استخدام 5G لكي تسترد الفلوس التي استثمرتها طبعا.

• الموبايل الذي يدعم 5G بطاريته تنفد بسرعة، وهذا وفقا لعدة تجارب عالمية أكدت إن استهلاك بطارية الموبايل الذي يدعم 5G يكون أعلى من أي موبايل آخر يعمل بالـ 4G مثلا، وهذا يجعلك تحتاج لشحن بطارية موبايلك دائما، ومع الوقت ستجد البطارية تعمل بكفاءة أقل.

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• موبايلات الجيل الخامس بها عيب خطير يجب أن تحذر منه إذا كنت تنوي استخدامها، وهي أنها تعمل على الموجات الفرعية 6 جيجاهرتز ونطاق موجات mWave عالية التردد، وهذا يجعل الموبايل حرارته مرتفعة جدا، خاصة لو قمت بتشغيل مقاطع فيديو عالية الدقة.

• إذا كنت تتخيل إن موبايلك الذي يعمل بالـ 5G سيجعلك تقوم بتحميل فيلم كامل في ثانية واحدة، أنت غلطان، على الأقل في فترة التشغيل الأولى وهي 3 أو 4 سنين.

• الجيل الخامس هدفه الأساسي إن الأجهزة تتواصل سويا أو ما يطلق عليه Machine to machine ولا يوجد في الاعتبار إن المستخدم النهائي يستفيد منه بشكل كبير.

لو فرضنا إن العيوب السابقة لا تشغل بالك، ومصمم على شراء موبايل بالجيل الخامس هنا في مصر، هل تستفيد شيئ؟

لكي تستفيد بموبايلك الذي يدعم الجيل الخامس يجب أن تقوم مصر بإطلاق تلك التقنية محليا، والتوقعات تقول إن الجيل الخامس لن نراه داخل مصر قبل 3 أو 4 سنوات وممكن أكثر، لأن القصة تحتاج ترددات وتحتاج استثمارات كبيرة، لذلك فإن أي موبايل بتقنية 5G لن تستفيد منه غير إن علامة 5G ستظهر عندك على الجهاز بدلا من علامة 4G التي نراها الآن.

في النهاية يجب التأكيد على إن الجيل الخامس هو المستقبل، هو الذي من خلاله سنستفيد بخدمات انترنت حقيقية ونكون مبسوطين منها، خاصة أننا نتحدث عن تحول رقمي واعتماد رئيسي على الموبايل، مثل خدمات البث التليفزيوني وألعاب الفيديو والسيارات الذكية والأجهزة المنزلية وغيرها، جميعها ستستفيد من 5G بالتأكيد، لكن الرسالة الرئيسية الآن "لو بتفكر تشتري موبايل 5G ممكن تنتظر عليه شوية، صدقني مش هيفوتك كتير يعني".