شكرا لقرائتكم خبر عن «المصريين الأحرار» يقرر المشاركة بالقائمة الوطنية «في حب مصر» بانتخابات النواب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قررت الهيئة العليا لحزب المصريين الأحرار، المشاركة في القائمة الوطنية الموحدة «في حب مصر» في انتخابات مجلس النواب الجارية، مع الدفع بعدد من كوادر الحزب بالانتخابات في عدد من الدوائر الفردية.

جاء ذلك في بيان أصدره الحزب قبل قليل عقب اجتماع الهيئة العليا للحزب، حيث أعلن الحزب دعمه للقائمة الوطنية الموحدة، لما اعتبره تقديراً من الحزب لجهود الأحزاب والقوى السياسية في إرساء دعائم الديمقراطية.

وجاءت موافقة الهيئة العليا للحزب، نتيجة الاقتراع السري المباشر والتي أقرت بإجماع الأراء على القرار.