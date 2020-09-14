شكرا لقرائتكم خبر عن المحسوسة أعلى من المتوقعة.. الأرصاد تصدر نشرة درجات الحرارة الثلاثاء (تعرف عليها) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد، النشرة الجوية، لغداً الثلاثاء، وتتضمن درجات الحرارة المتوقعة والمحسوسة لكل محافظات مصر .

وتعتمد درجات الحرارة المحسوسة على عوامل كثيرة مثل نسبة الرطوبة ونشاط الرياح وسرعتها ، وهل المكان مغلق وسيئ التهوية أو مفتوح وجيد التهوية ، وهل في أرض زراعية أو أرض صحراوية ، والتي تجعل المواطن كثيراً ما يشعر بدرجة حرارة أعلى من درجات الحرارة المتوقعة والتي تعلنها الهيئة .

علي سبيل المثال نسبة الرطوبة حينما تكون مرتفعة درجات الحرارة تكون أعلى ، وممكن الحرارة تكون 37 والإحساس بها 39 أو 40 .

والجدول التالي يوضح درجات الحرارة على محافظات مصر المتوقعة والمحسوسة لغداً الثلاثاء .

المدينة المتوقعة المحسوسة - عظمي صغرى عظمي صغرى القاهرة 34 24 36 27 الاسكندرية 30 25 32 29 وادي النطرون 34 24 36 26 طنطا 34 24 36 27 شبين الكوم 34 24 36 27 دمنهور 32 25 33 29 بلطيم 30 25 32 29 مطروح 29 22 31 25 السلوم 31 22 32 25 سيوة 34 23 37 25 بورسعيد 30 25 32 29 دمياط 30 26 31 30 الزقازيق 34 25 36 29 المنصورة 34 24 36 26 الإسماعيلية 34 23 36 26 السويس 35 24 38 27 العريش 32 23 34 26 رفح 31 22 33 25 رأس سدر 35 24 38 26 نخل 35 22 37 23 نويبع 37 Advertisements 29 40 33 طابا 35 26 37 29 كاترين 35 20 37 21 الطور 33 27 35 30 شرم الشيخ 38 30 41 34 الغردقة 38 28 41 32 مرسى علم 37 29 40 33 الفيوم 35 24 36 26 بني سويف 35 23 36 25 المنيا 35 23 36 24 أسيوط 36 24 37 25 سوهاج 38 26 39 27 قنا 40 26 41 26 الأقصر 41 27 42 28 أسوان 42 27 43 27 ادفو 41 27 42 28 أبوسمبل 41 28 42 28 الوادي الجديد 39 22 40 23 شلاتين 39 26 41 29 أبورماد 38 27 29 28 حلايب 36 27 38 29 رأس حدربة 36 28 37 29