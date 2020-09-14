شكرا لقرائتكم خبر عن المحسوسة أعلى من المتوقعة.. الأرصاد تصدر نشرة درجات الحرارة الثلاثاء (تعرف عليها) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد، النشرة الجوية، لغداً الثلاثاء، وتتضمن درجات الحرارة المتوقعة والمحسوسة لكل محافظات مصر .
وتعتمد درجات الحرارة المحسوسة على عوامل كثيرة مثل نسبة الرطوبة ونشاط الرياح وسرعتها ، وهل المكان مغلق وسيئ التهوية أو مفتوح وجيد التهوية ، وهل في أرض زراعية أو أرض صحراوية ، والتي تجعل المواطن كثيراً ما يشعر بدرجة حرارة أعلى من درجات الحرارة المتوقعة والتي تعلنها الهيئة .
علي سبيل المثال نسبة الرطوبة حينما تكون مرتفعة درجات الحرارة تكون أعلى ، وممكن الحرارة تكون 37 والإحساس بها 39 أو 40 .
والجدول التالي يوضح درجات الحرارة على محافظات مصر المتوقعة والمحسوسة لغداً الثلاثاء .
|
المدينة
|
المتوقعة
|
المحسوسة
|
-
|
عظمي
|
صغرى
|
عظمي
|
صغرى
|
القاهرة
|
34
|
24
|
36
|
27
|
الاسكندرية
|
30
|
25
|
32
|
29
|
وادي النطرون
|
34
|
24
|
36
|
26
|
طنطا
|
34
|
24
|
36
|
27
|
شبين الكوم
|
34
|
24
|
36
|
27
|
دمنهور
|
32
|
25
|
33
|
29
|
بلطيم
|
30
|
25
|
32
|
29
|
مطروح
|
29
|
22
|
31
|
25
|
السلوم
|
31
|
22
|
32
|
25
|
سيوة
|
34
|
23
|
37
|
25
|
بورسعيد
|
30
|
25
|
32
|
29
|
دمياط
|
30
|
26
|
31
|
30
|
الزقازيق
|
34
|
25
|
36
|
29
|
المنصورة
|
34
|
24
|
36
|
26
|
الإسماعيلية
|
34
|
23
|
36
|
26
|
السويس
|
35
|
24
|
38
|
27
|
العريش
|
32
|
23
|
34
|
26
|
رفح
|
31
|
22
|
33
|
25
|
رأس سدر
|
35
|
24
|
38
|
26
|
نخل
|
35
|
22
|
37
|
23
|
نويبع
|
37
|
29
|
40
|
33
|
طابا
|
35
|
26
|
37
|
29
|
كاترين
|
35
|
20
|
37
|
21
|
الطور
|
33
|
27
|
35
|
30
|
شرم الشيخ
|
38
|
30
|
41
|
34
|
الغردقة
|
38
|
28
|
41
|
32
|
مرسى علم
|
37
|
29
|
40
|
33
|
الفيوم
|
35
|
24
|
36
|
26
|
بني سويف
|
35
|
23
|
36
|
25
|
المنيا
|
35
|
23
|
36
|
24
|
أسيوط
|
36
|
24
|
37
|
25
|
سوهاج
|
38
|
26
|
39
|
27
|
قنا
|
40
|
26
|
41
|
26
|
الأقصر
|
41
|
27
|
42
|
28
|
أسوان
|
42
|
27
|
43
|
27
|
ادفو
|
41
|
27
|
42
|
28
|
أبوسمبل
|
41
|
28
|
42
|
28
|
الوادي الجديد
|
39
|
22
|
40
|
23
|
شلاتين
|
39
|
26
|
41
|
29
|
أبورماد
|
38
|
27
|
29
|
28
|
حلايب
|
36
|
27
|
38
|
29
|
رأس حدربة
|
36
|
28
|
37
|
29
-
الوضع في مصر
-
اصابات
101,009
-
تعافي
84,161
-
وفيات
5,648
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.