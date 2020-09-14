شكرا لقرائتكم خبر عن «السكة الحديد»: القطار الروسي بـ85 جنيهًا حتى أسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حدّدت السكة الحديد سعر تذكرة العربات الروسي الجديدة بـ٨٥ جنيهًا حتى أسوان مقارنة بـ28 جنيها في القطار تركيب عربات سيماف.

كانت السكة الحديد قد قررت تشغيل قطارين جديدين من القاهرة بأسوان ابتداءا من غدٍ الثلاثاء، وامتداد مسير رحلتين من أسيوط إلى أسوان.

وكشف قرار التشغيل وحصلت «المصري اليوم» على نسخة منه أن القطار مكون من العربات الروسي الجديدة، ويتحرك القطار من القاهرة الساعة ١١:١٥ مساءً، والعودة من أسوان الساعة ٩:٢٠ مساءً، ويحمل رحلتي القطار الجديد أرقام ١٠٠٨/٢٠٠٩.

كما قررت السكة الحديد في اجتماعها أمس الأحد مد مسير رحلتي القطار الروسي القاهرة- أسيوط، والذي يحمل رقمي ١٠٠٤- ١٠٠٥ لينتهي بأسوان، كما قررت تعديل موعد قيامه ليكون من القاهرة الساعة ٩:٣٠ صباحًا ابتداءً من يوم ٣٠ سبتمبر، والعودة الساعة ١١:٣٠ صباحًا من أسوان ١ أكتوبر.

وقرّرت السكة الحديد تعديل مواعيد ٢١ قطارًا متميزًا ومطورًا.

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