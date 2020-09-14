شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «برلمانية المصريين الأحرار» يستقيل من الحزب بسبب مفاوضات القوائم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور أيمن أبوالعلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، استقالته من الحزب، اعتراضًا على ما اعتبره «سوء إدارة» من الدكتور عصام خليل رئيس الحزب خلال الفترة الأخيرة، مما تسبب في إضعاف بل إغراق حزب كان له شأن سياسي كبير نتيجة جهد سنوات من أعضاء الحزب في جميع المحافظات، قائلاً: «عصام خليل ينتحر سياسيا بدون مبرر».

وقال «أبوالعلا» في بيان، الاثنين، إن سلسلة من الأخطاء قد إرتكبها عصام خليل خلال إدارته للحزب، منها التخلص من الأعضاء الداعمين للحزب للاستئثار بالسلطة، وتقليص أعداد الهيئة البرلمانية للحزب من ٦٤ نائبًا إلى ٩ نواب، وأغلق كثير من المقرات في الشارع، ما أثر على نشاط الحزب في الشارع، بل تحول من حزب المصريين الأحرار، إلى حزب عصام خليل ومن حوله، وهو ما يتعارض مع المبدأ الديمقراطي الذي قام الحزب على أساسه.

وأشار رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار إلى أن عصام خليل، رفض دخول القائمة الوطنية في انتخابات مجلس الشيوخ زعما منه باعتراضات تخص عدد المقاعد، وهو أمر غير حقيقي، وقام بفصل الأعضاء الذين دخلوا انتخابات مجلس الشيوخ تعسفيًا بعدما رفض تشكيل لجنة للتنسيق مع القوي السياسية الاخري بخصوص انتخابات مجلس الشيوخ أو النواب، ورفض الاستماع لأعضاء الهيئة البرلمانية والمكتب السياسي.

واختتم «أبوالعلا» بيانه قائلاً: «شاركت في المصريين الأحرار إيمانًا بالأيدولوچية التي بنينا الحزب معا متمسكين بها، ولكن ما يحدث الآن هو هدم للحزب بفعل فاعل، وهدم للكيان الذي مارسنا فيه عمل سياسي نظيف في الماضي، وهو ما لا يتّسق مع مبادئي في العمل السياسي».