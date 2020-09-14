شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن أبوالعلا بعد استقالته من «المصريين الأحرار»: «خلاف سياسي لسوء الإدارة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور أيمن أبوالعلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، إن الاستمرار في الحزب كان صعب في ظل الخلافات مع الدكتور عصام خليل رئيس الحزب.

وأضاف أبوالعلا، خلال برنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد، أنه حدثت مشادة مع رئيس الحزب الدكتور عصام خليل، بسبب سوء الإدارة واضطر 3 أعضاء النزول مستقلين ولم يحصلوا على خطابات الترشيح من الحزب وتم فصلهم.

وتمنى أبوالعلا التوفيق للحزب، مؤكدا أنه تحت أمره في حال تغيير سياسته وأن ما حدث خلاف سياسي ولا يوجد خلافات شخصية مع رئيس الحزب رغم التعرض لتجاوزات غير مقبولة.

وأشار أبوالعلا، إلي أن عصام خليل، رفض دخول القائمة الوطنية في انتخابات مجلس الشيوخ زعما منه باعتراضات تخص عدد المقاعد، وهو أمر غير حقيقي، وقام بفصل الأعضاء الذين دخلوا انتخابات مجلس الشيوخ تعسفيا بعدما رفض تشكيل لجنة للتنسيق مع القوي السياسية الاخري بخصوص انتخابات مجلس الشيوخ أو النواب، ورفض الاستماع لأعضاء الهيئة البرلمانية والمكتب السياسي.

ونفى أبوالعلا وصف الدكتور عصام خليل بالتخريف، ولكنه قال إن الحزب سيتحول إلى حزب كرتوني او جمعية تعاونية لو استمرت نفس السياسات، مؤكدا حزنه لما وصل إليه الحزب.

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